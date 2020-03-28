«Роснефть» объявила об уходе из Венесуэлы и продаже активов в стране

«Роснефть» продала свои активы в Венесуэле и прекратила деятельность в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Соглашение о продаже активов заключено с , полностью принадлежащей правительству России. В результате продажи активов «Роснефть» получит пакет собственных акций в размере 9,6%.

Пресс-служба правительства России подтвердила покупку венесуэльских активов «Роснефти», пишет «Интерфакс».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в разговоре с агентством назвал продажу активов в Венесуэле ожидаемым шагом от компании, которая хочет сохранить свою позицию в публичном международном бизнесе. «Мы защищаем интересы наших акционеров, принимаем решения в соответствии с нашим долгом в отношении наших акционеров», — сказал он.

«Роснефть» была одним из крупнейших инвесторов в нефтегазовый сектор Венесуэлы. В 2019 году агенство Reuters оценило вложения российской компания в экономику этой страны в девять миллиардов долларов (в «Роснефти» с такой оценкой не согласились).

В январе 2019 года США ввели санкции против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, доходы которой составляли значительную часть бюджета страны. СМИ сообщали, что «Роснефть» продолжала сотрудничать с PDVSA, несмотря на санкции.

В 2020 году США ввели санкции против двух швейцарских «дочек» «Роснефти» за торговлю венесуэльской нефтью. В «Роснефти» после этого заявили, что работают в Венесуэле в соответствии с нормами международного права.