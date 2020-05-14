Глава «Аэрофлота» попросил Путина отменить карантин для приезжих из Москвы в регионах России

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев попросил поэтапно отменить 14-дневный карантин, который некоторые регионы России ввели для приезжих из других регионов, в частности, из Москвы.

Как рассказали три источника «Ведомостей», Савельев высказал свою просьбу на совещании по поддержке авиапрома и авиаперевозок, в котором приняли участие члены правительства и президент России Владимир Путин.

По словам двух собеседников «Ведомостей», Савельев заявил, что авиакомпании практически не могут летать из Москвы по России из-за угрозы карантина для пассажиров. Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия. Заниматься оценкой должен Роспотребнадзор, сказал один из источников.

Формально перелеты по России никак не ограничены. Но из-за падения спроса в связи с коронавирусом авиакомпании в апреле сократили перевозки на 92% по сравнению с апрелем 2019 года.

«Аэрофлот» в апреле впервые в истории уступил первенство по числу перевезенных пассажиров другой авиакомпании — S7. Это связано с тем, что самолеты «Аэрофлота» летают только из Москвы, а S7 выполняет рейсы также из Новосибирска.