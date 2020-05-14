Генпрокурора попросили проверить данные о росте жалоб на домашнее насилие в изоляции. Потому что они порочат институт семьи и брака

Депутаты Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов, Николай Земцов, Владимир Крупенников и Инга Юмашева попросили генпрокурора России Игоря Краснова проверить информацию о росте количества жалоб на домашнее насилие в период самоизоляции. Обращение депутатов опубликовал «Царьград».

Речь идет о проверке материала РБК о том, что депутаты Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили правительство срочно принять меры из-за роста числа жалоб на домашнее насилие. Они, в частности, сослались на то, что марте 2020 года на всероссийский телефон доверия для женщин поступило на 24% больше звонков, чем в феврале.

Это противоречит данным МВД о том, что первом квартале 2020 года число преступлений в семейной сфере сократилось на 13%, заявили авторы обращения генпрокурору. По их мнению, сведения из статьи РБК могут сформировать недостоверную картину, «порочащую институт семьи и брака», и подпадают под статью КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации».

Оксана Пушкина в разговоре с РБК назвала однопартийцев, обратившихся к генпрокурору, «доносчиками» и «мракобесами». Статистика МВД по домашнему насилию несовершенна, добавила Пушкина. В самом ведомстве повторили, что роста жалоб на домашнее насилие не наблюдают. В апреле 2020 года посягательств в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, сообщило МВД.

В начале мая вице-премьер Татьяна Голикова попросила шесть министерств изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать меры по борьбе с ним.

О том, что в России в период карантинных мер стало значительно больше жалоб на домашнее насилие, говорила также уполномоченный по защите прав человека Татьяна Москалькова.