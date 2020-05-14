ФСИН призналась в «применении силы и спецсредств» к 415 заключенным во время бунта в ИК-15 в Ангарске

Сотрудники ФСИН во время заключенных в ИК-15 в Ангарске применили «физическую силу и специальные средства» в отношении 415 заключенных. Такие данные сама ФСИН привела в ответе на запрос основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

В сообщении ФСИН подчеркивается, что огнестрельное оружие в отношении заключенных не применялось и что все они были обследованы медицинскими работниками, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сам Осечкин назвал подтвержденное количество пострадавших заключенных «антирекордом». «То есть их просто там забивали. Потому и прячут массово, и адвокатов не пускают», — написал он.

ФСИН утверждала, что бунт начал один из заключенных, отказавшийся от личного обыска. По данным правозащитников, бунт начался после того, как охранники избили одного из заключенных.

После бунта несколько сотен заключенных перевели в СИЗО-1 в Иркутске. Правозащитники и адвокаты заявляли, что сотрудники СИЗО избивали их при попустительстве прокуратуры и Следственного комитета.