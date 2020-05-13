В Москве заработала новая система отслеживания автомобилей «Карантин». Ее собираются использовать и после отмены пропускного режима

ГИБДД в Москве начала использовать новый программно-аппаратный комплекс «Карантин», позволяющий, в числе прочего, отслеживать автомобили, на которые не оформлены пропуска, пишет «Коммерсант».

Инспектор ГИБДД при помощи смартфона с установленным приложением «Карантин» может подключиться к любой дорожной камере и увидеть в потоке автомобиль-нарушитель. После этого полицейские, стоящие через несколько сотен метров по направлению движения, останавливают автомобиль без пропуска и предупреждают водителя о штрафе в 5 тысяч рублей через систему фиксации нарушений.

«Карантин» во вторник, 12 мая, официально представили власти Москвы. Фактически система работает с начала мая, и с ее помощью уже остановлены более 3,7 тысячи нарушителей, сообщили представители мэрии.

Система разработана московским Центром организации дорожного движения (ЦОДД), который после отмены пропускного режима планирует использовать ее для выявления других нарушений. Например, машин без регистрации в ГИБДД, без полисов ОСАГО или тех, чьи владельцы — злостные неплательщики штрафов.

Пропускную систему в Москве ввели в середине апреля в рамках режима повышенной готовности, объявленного из-за эпидемии COVID-19. Пропуск, в частности, нужно оформлять для поездок на автомобилях, внося данные о номерном знаке машины. Жители Москвы с момента ввода пропускной системы неоднократно жаловались на ее сбои.

Срок действия пропускной системы и прочих ограничений, введенных из-за вспышки коронавирусной инфекции, продлен в Москве до конца мая. Однако с 12 мая разрешено возобновить работу расположенных в городе промышленных предприятий и строительных компаний.