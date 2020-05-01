Жители Москвы, оформившие пропуска на автомобили, пожаловались на штрафы за езду без пропусков

Владельцы автомобилей в Москве жалуются в фейсбуке, что в последние несколько дней им стали приходить автоматические штрафы с дорожных камер за езду без пропусков, несмотря на его наличие. Об этом пишет «Дождь».

Два штрафа за езду без пропуска 22 и 24 апреля пришли также одной из журналисток телеканала. При этом ее пропуск действовал с 15 апреля, его проверяли сотрудники ГИБДД, а сообщений об аннуляции не приходило.

«Дождь» 30 апреля писал о сбое в системе цифровых пропусков в Москве — о нем телеканалу сообщили на горячей линии. Позже пресс-служба московского департамента информационных технологий утверждала, что система работает в штатном режиме.