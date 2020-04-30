Жители Москвы пожаловались на массовое аннулирование электронных пропусков. В мэрии заявляют, что система работает штатно

Многие жители Москвы за последние сутки получили сообщения, что их электронные пропуска аннулированы. В одних случаях в уведомлениях говорилось, что при оформлении пропуска был указан неправильный ИНН или не подтвердилось, что сотрудник работает в данной компании.

В других — сообщалось, что разрешение на передвижение по городу отменено из-за того, что у оформившего пропуска диагностирована ОРВИ, при которой нужно соблюдать изоляцию.

На горячей линии телеканалу «Дождь» сообщили, что в системе произошел сбой и в ближайшее время пропуска восстановят. «К настоящему моменту 220 тысяч разрешений уже восстановлено», — заявили собеседники «Дождя», рекомендовав тем, кому не пришло уведомление о возобновлении пропуска, подождать его автоматического восстановления или оформить пропуск заново.

В свою очередь в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы заявили РБК, что система электронных пропусков работает в штатном режиме.

29 апреля мэрия Москвы сообщала, что аннулированы 21,5 тысячи рабочих пропусков жителей города, у которых диагностирован COVID-19 или ОРВИ. «Граждане получают уведомления об этом на электронную почту или по СМС», говорилось в сообщении.

В Москве пропуска для передвижения по городу на общественном или личном транспорте необходимы с 15 апреля. Первоначально режим обязательной самоизоляции был введен в Москве до 30 апреля — на этот срок и выдавались рабочие пропуска. 28 апреля режим был продлен до 11 мая включительно. Мэрия объявила, что пропуска будут действовать до 4 мая, а затем их надо продлевать.

На аннулирование пропусков ранее жаловались индивидуальные предприниматели. Департамент информационных технологий признал сбой в системе и принес извинения. Пропуска были восстановлены. С проблемами с пропусками сталкивались и журналисты.