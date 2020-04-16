В Москве индивидуальные предприниматели пожаловались на массовый отказ в выдаче пропусков

Индивидуальным предпринимателям в Москве и их сотрудникам начали массово приходить письма от властей города с сообщениями об аннулировании пропусков для передвижения по городу.

Отказы в мэрии объясняют тем, что данные для пропуска заполнены якобы некорректно. Индивидуальный предприниматель, юрист Денис Товкайло поделился с «Медузой» письмом об аннулировании пропуска.

Предприниматель Георгий Баталов рассказал телеканалу «Дождь», что на горячей линии системы цифровых пропусков ему пообещали, что «проблема будет исправлена к завтрашнему дню» и рекомендовали оформить разовый пропуск. Почему пропуска ИП аннулированы, оператор горячей линии не пояснил. Сам Баталов предполагает, что в системе не отображается, если на ИНН физического лица зарегистрировано ИП.

Обновлено. В мэрии города «Эху Москвы» заявили, что были восстановлены 220 тысяч пропусков ИП. Департамент информационных технологий города принес извинения в связи с ситуацией.

14 апреля глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил, что аннулировано около 900 тысяч пропусков, так как жители «подали некорректные или недостоверные данные». Всего на тот момент было выдано 3,2 миллиона пропусков.

В Москве пропуска для передвижения по городу на общественном или личном транспорте необходимы с 15 апреля. Для оформления пропуска для поездки на работу необходимо указать ИНН работодателя.

На сайте мэрии Москвы подчеркивается, что индивидуальные предприниматели, деятельность которых не ограничена в рамках антикоронавирусных мер, могут оформлять пропуска для работников.