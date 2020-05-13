«Проект»: Кремль разработал законопроект о голосовании по почте на карантине

Администрация президента РФ подготовила законопроект о дистанционном голосовании на выборах разных уровней. Как сообщает издание «Проект», ссылаясь на несколько источников в Кремле и парламенте, в ближайшие дни документ внесут в Госдуму депутаты от «Единой России».

Подготовленные поправки к закону «Об основных гарантиях избирательных прав» позволят Центризбиркому вводить новые механизмы голосования «для охраны здоровья граждан», например, голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков. Также поправки могут разрешить проведение досрочных выборов президента и Госдумы.

«Новые формы голосования могут потребоваться, чтобы не отменять единый день голосования осенью, если к тому моменту в каких-то регионах придется сохранять карантин», рассказал изданию собеседник, близкий к разработчикам документа. Эта схема также может пригодиться во время общероссийского голосования по Конституции, которое среди прочего предусматривает обнуление президентских сроков Владимира Путина, добавляет «Проект».

Обновлено. 13 мая комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки, разрешающие голосование по почте, сообщает «Интерфакс».

В январе 2020 года Владимир Путин предложил провести конституционную реформу в России. Когда в марте Госдума принимала поправки к Конституции, депутат Валентина Терешкова предложила дополнить документ нормой об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Президент поддержал эту идею. Общероссийское голосование по поправкам должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок.