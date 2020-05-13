Мэрия Москвы пообещала «в течение двух-трех дней» направить деньги на надбавки к зарплате медсестер больницы в Коммунарке

Департамент здравоохранения Москвы сообщил вечером 12 мая, что сотрудники подрядных организаций, работающих в больнице в Коммунарке, получат за работу с заболевшими COVID-19.

Чтобы осуществить выплаты, городские власти увеличат стоимость контрактов с подрядными организациями. Впервые об этом решении стало известно еще 27 апреля. Сейчас в Депздраве сообщили, что в течение двух-трех дней, то есть до 14-15 мая, завершат все юридические вопросы.

«Запланирован трансфер денежных средств с учетом федеральных и , положенных медицинским работникам. Со своей стороны, больница в Коммунарке приложит необходимые усилия, чтобы выплаты сотрудникам подрядной организации были доведены до работников в кратчайшие сроки», — сообщили в департаменте.

Младший медперсонал больницы в Коммунарке 12 мая написал письмо президенту России Владимиру Путину. Младшие медсестры, санитарки и технические сотрудники больницы попросили Путина разобраться с руководством компании «Арни», где они трудоустроены, и выяснить, «куда делись наши деньги». Они утверждают, что в апреле и начале мая так и не получили надбавки.

Во время обращения к россиянам 11 мая Владимир Путин потребовал, чтобы все медики до 15 мая получили положенные надбавки к зарплате.