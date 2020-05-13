Академики РАН потребовали восстановить в Твери памятные доски о жертвах сталинских репрессий. Перед 9 мая их сняли с бывшего здания НКВД

Академики, члены-корреспонденты и профессора Российской академии наук в открытом письме осудили действия властей Твери, демонтировавших с бывшего здания НКВД мемориальные доски в память о жертвах сталинских репрессий. Обращение 69 ученых опубликовал «Коммерсант».

Авторы письма назвали демонтаж памятных досок попыткой «предать забвению преступления сталинского режима, создать новую версию нашей истории, в которой для них нет места».

Ученые считают недопустимым замалчивать и искажать исторические события, поскольку это разрушает историческую науку и уничтожает историческую память общества. «То, что произошло, нельзя объявить небывшим и исключить из истории», — сказано в обращении.

Подписавшие письмо потребовали, чтобы мемориальные доски восстановили на прежнем месте, а «виновных в этом преступлении против национальной исторической памяти» наказали.

Открытое письмо среди прочих подписали лингвисты Юрий Апресян, Светлана Толстая и Федор Успенский, историки Леонид Бородкин, Лорина Репина и Павел Уваров, антрополог Марина Бутовская, математик Виктор Васильев, филологи Николай Гринцер и Андрей Десницкий, физики Лев Зеленый и Алексей Старобинский, литературовед Андрей Топорков.

7 мая стало известно, что в Твери по требованию прокуратуры демонтировали мемориальные доски в память о жертвах сталинских репрессий, висевшие на бывшем здании НКВД — МГБ с начала 1990-х годов. Одна из досок была посвящена убитым жителям региона, другая — польским пленным.