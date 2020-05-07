В Твери с бывшего здания НКВД сняли памятные доски о жертвах сталинских репрессий

В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах сталинских репрессий, которые почти 30 лет висели на бывшем здании НКВД, ныне корпусе Тверского медицинского университета. Об этом в фейсбуке сообщил активист Артем Важенков.

На одной из досок было написано «В память о замученных. Здесь в 1930-50-е годы находилось Управление НКВД — МГБ по и внутренняя тюрьма». На другой — «Памяти поляков из лагеря Осташков, убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира».

Таблички демонтировали по требованию прокуратуры, решившей, что их установили незаконно. Ведомство также посчитало, что информация о табличке в память об убитых поляках не соответствует действительности.

Доска «В память о замученных…» была установлена в 1991 году по предложению тверского отделения «Мемориала», а табличка «Памяти поляков…» — в 1992 году по инициативе польской организации «Катынская семья».

В годы политических репрессий в Тверской области погибли более пяти тысяч местных жителей. По информации «Мемориала» (.pdf), местные органы НКВД в апреле-мае 1940 года расстреляли в своей внутренней тюрьме 6295 польских военнопленных. Эту цифру в 1991 году называл бывший начальник областного управления НКВД Дмитрий Токарев.

В декабре 2018 года власти Петербурга выступили против установки табличек на фасадах домов и предложили администрациям районов расценивать это как правонарушение.