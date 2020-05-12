Житель Сан-Диего надел колпак Ку-клукс-клана для защиты от коронавируса. Наказывать за это его не стали
Источник: CNN
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Житель Сан-Диего, штат Калифорния, пришел в магазин в колпаке Ку-клукс-клана после того, как местные власти сделали обязательными маски для защиты от коронавируса. Об этом сообщает CNN.
Сотрудники супермаркета просили клиента снять колпак, но он проигнорировал их просьбы.
В департаменте шерифа округа сообщили, что не будут наказывать мужчину.
Полицейским он сказал, что надел капюшон как защиту от инфекции, а не как символ расовой нетерпимости, пишет CNN. Также он признал, что сделал глупость, уточнили в полиции.