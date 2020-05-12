«Ведомости»: третий пакет антикризисных мер обойдется бюджету в 800 миллиардов рублей

Новые меры поддержки граждан и бизнеса, о которых объявил президент России Владимир Путин, обойдутся государству примерно в 800 миллиардов рублей. Об этом «Ведомостям» рассказали два неназванных федеральных чиновника.

Среди самых дорогих мер — списание налогов ИП, малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей, а также списание новых зарплатных кредитов всем предприятиям из этих отраслей. Цена программы по списанию кредитов превысит 300 миллиардов рублей, выпадающие доходы бюджета из-за налоговых каникул не превысят 200 миллиардов рублей.

Кроме того, еще более чем в 200 миллиардов рублей, исходя из данных Росстата, обойдется бюджету выплата единоразового пособия в 10 тысяч рублей для каждого ребенка от трех до 15 лет.

Владимир Путин объявил о третьем пакете поддержки граждан и бизнеса во время обращения к россиянам 11 мая.

Общая сумма помощи в рамках двух предыдущих пакетов, разработанных в марте и апреле, составила 2,1 триллиона рублей.