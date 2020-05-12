В Бурятии будут вручать медаль за борьбу с коронавирусом

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил учредить медаль для медицинских работников, «несущих службу непосредственно в очагах инфекции и инфекционных стационарах, где лечат пациентов с COVID-19», сообщается на сайте регионального правительства.

Название и дизайн медали, которая будет приравнена к государственным наградам, выберут жители республики в ходе голосования на сайте «Гордость Бурятии».

Правительство республики в течение 10 рабочих дней должно проработать критерии отбора претендентов и порядок представления медработников к награде.

Согласно федеральной статистике, в Бурятии выявлены 620 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 5 человек умерли. Всего по России зарегистрированы более 221 тысячи случаев заболевания COVID-19. Умерли более двух тысяч человек.