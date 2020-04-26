Глава Бурятии обвинил врачей в том, что они скрывали симптомы COVID-19 и спровоцировали вспышку заболевания

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что врачи городской больницы № 4 Улан-Удэ специально скрывали симптомы коронавирусной инфекции и заразили коллег.

«Персонал больницы нарушал все условия карантина, когда при наличии признаков ОРВИ прятали признаки, принимали лекарства, полоскали горло „Мирамистином“, что, безусловно, влияло на показатели анализов, довели до ситуации, когда у нас такая вспышка», — цитирует ТАСС выступление Цыденова на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Одна из работавших в больнице медсестер заразила мужа — водителя скорой помощи, из-за чего под угрозой оказался весь район, заявил глава республики.

Цыденов также сообщил, что в республике будет вновь ужесточен режим изоляции, в частности, прекращена работа непродовольственных магазинов, которым недавно разрешили вновь открыться.

В Бурятии за последние сутки было выявлено 23 новых случая коронавируса, 10 из которых связаны с городской больницей № 4.

По данным федерального штаба на утро 26 апреля, всего в Бурятии зафиксировано 186 случаев коронавирусной инфекции, 69 заболевших выздоровели, 2 человека умерли.