Владимир Путин снова выступит с обращением к россиянам
Источник: Президент России
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Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступит с новым обращением к россиянам.
Как сообщается на сайте Кремля, обращение будет посвящено санитарно-эпидемиологической обстановке и поддержке граждан и экономики России во время эпидемии коронавирусной инфекции.
Обращение намечено на вторую половину дня.
Новое обращение президента станет пятым по счету, начиная с 25 марта.
11 мая Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения COVID-19. По официальным данным, коронавирус выявили у 221344 человек (+11656 человек за сутки). Умерли 2009 заболевших (+94 за сутки), выздоровели 39801 человек (+5495 за сутки).