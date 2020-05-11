Владимир Путин снова выступит с обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступит с новым обращением к россиянам.

Как сообщается на сайте Кремля, обращение будет посвящено санитарно-эпидемиологической обстановке и поддержке граждан и экономики России во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Обращение намечено на вторую половину дня.

Новое обращение президента станет пятым по счету, начиная с 25 марта.

11 мая Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения COVID-19. По официальным данным, коронавирус выявили у 221344 человек (+11656 человек за сутки). Умерли 2009 заболевших (+94 за сутки), выздоровели 39801 человек (+5495 за сутки).