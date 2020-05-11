«Русская служба Би-би-си»: власти Москвы планируют смягчить режим самоизоляции во второй половине мая

Мэрия Москвы прорабатывает вопрос о смягчении режима самоизоляции во второй половине мая, рассказали два источника «Русской службы Би-би-си».

Власти могут открыть некоторые парки, разрешить пробежки и прогулки с животными на расстояния более 100 метров от дома. Планируется, что послабления будут действовать в определенные часы; точные интервалы в мэрии еще не определили, сказал один из источников.

При этом режим самоизоляции, скорее всего, будет действовать не только до конца мая, но и в июне, считают собеседники «Русской службы Би-би-си». В распоряжении издания оказалась копия пропуска сотрудника одной из подведомственных мэрии организаций, который продлен до 12 июня.

Ранее «Открытые медиа» со ссылкой на источники сообщали, что власти Москвы рассматривают вариант продления режима самоизоляции до 15 июня.

Коэффициент распространения коронавируса (показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный) в Москве 11 мая опустился до 0,96. По рекомендациям Роспотребнадзора, при значении коэффициента меньше 1 можно начать смягчение ограничительных мер в регионе.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому с 12 мая в городе возобновят работу промышленные предприятия и стройплощадки. При этом москвичей обяжут носить перчатки и маски в магазинах и общественном транспорте, а режим самоизоляции с цифровыми пропусками продлят до 31 мая.

Собянин объяснил начало снятия ограничений тем, что в Москве перестало расти число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией. Количество новых случаев коронавируса в городе остается достаточно высоким, но связано по большей части с увеличением объемов тестирования, заявил Собянин.

6 мая Роспотребнадзор представил план выхода из карантина. На первом этапе предлагается разрешить занятия спортом на улице и открытие небольших магазинов; на втором — прогулки семьей, открытие школ, работу большего числа магазинов; на третьем — работу всех магазинов и заведений общепита, открытие парков и зон отдыха. Срока выхода из карантина ведомство не обозначило.