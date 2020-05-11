Продажи «АвтоВАЗа» в апреле снизились в три раза по сравнению с прошлым годом

«АвтоВАЗ» в апреле продал в общей сложности 10055 автомобилей, сообщила пресс-служба автоконцерна. Самой популярной была Granta с результатом 3058 автомобилей, на втором месте Vesta — 2913 проданных автомобилей, на третьем — Largus — 1286 автомобилей.

По сравнению с апрелем 2019 года, сообщает ТАСС, продажи «АвтоВАЗа» упали более чем в 3 раза. В прошлом году автоконцерн продал в апреле 32,3 тысячи автомобилей.

По оценке «АвтоВАЗа», на долю его бренда LADA приходится более 20% российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей.