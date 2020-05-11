Основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова доставили из изолятора в больницу

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, арестованный по обвинению в вымогательстве, доставлен из изолятора временного содержания (ИВС) в одну из московских больниц. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина, защищающего Воронцова.

«В ИВС на Петровке сообщили, что Владимиру Воронцову сегодня ночью снова вызвали скорую и он был госпитализирован в больницу», — сказал Бадамшин.

По версии следователей МВД, Воронцов потребовал 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за отказ от распространения личных фотографий, которые в итоге были опубликованы. 8 мая Воронцов был арестован. Свою вину администратор паблика «Омбудсмен полиции» не признает и считает, что дело в отношении него — «месть за общественную деятельность в отстаивании трудовых прав рядовых сотрудников полиции».

Сергей Бадамшин ранее заявлял, что Воронцову в ИВС вызвали скорую из-за поднявшегося давления. Скорая не забирала его в больницу.