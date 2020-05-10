Путин 11 мая проведет совещание о продлении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание о продлении нерабочих дней, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Завтра у президента запланировано совещание», — сказал он.

Первый раз Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля для снижения распространения коронавирусной инфекции. Затем он продлевал их до 30 апреля и до 11 мая.

Предполагается, что с 12 мая начнется постепенный выход из карантина. Так, должны приступить к работе российские суды, но не в полном объеме.

В Москве и в Подмосковье ограничения, введенные из-за эпидемии, уже продлили до 31 мая.