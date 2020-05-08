В России с 12 мая возобновится работа судов

Суды в России с 12 мая могут перейти на обычный график работы после простоя, вызванного коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, которое Верховный суд разослал председателям судов.

В письме отмечается, что срок действия постановлений, ограничивающих работу судов, истекает 11 мая, после чего «предлагается осуществлять деятельность судов и органов судебного департамента в полном объеме».

В судебном департаменте при Верховном суде подтвердили факт отправки письма, отметив, что окончательное решение о проведении процессов остается за председателями судов — они должны принимать его «в соответствии с эпидемиологической ситуацией в субъекте».

Мораторий на рассмотрение всех дел, кроме дел «безотлагательного характера», Верховный суд наложил 18 марта. Какие заседания считать «безотлагательными», председатели судов должны были решать сами.