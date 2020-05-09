Пользователи Facebook пожаловались на удаление фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом». В компании объяснили это технической ошибкой

Российские пользователи Facebook 9 мая начали массово жаловаться на удаление из соцсети публикаций, содержащих фото Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом».

Как рассказывали пользователи, после загрузки фотографии публикации удалялись с пометкой о том, что они «нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций». «Ваша публикация скрыта от других. Эти нормы призваны предотвратить нанесение вреда кому-либо в реальном мире», — говорилось в сообщениях Facebook.

В самом Facebook происходящее объяснили технической ошибкой и заявили, что она уже была устранена. «Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства», — сообщил официальный представитель компании.

Фото «Знамя Победы над Рейхстагом» было сделано 2 мая 1945 года. Фотография была постановочной — к тому времени уличные бои в Берлине уже завершились и столица Германии была полностью занята советскими войсками. Фотография стала одним из символов окончания Великой Отечественной войны.