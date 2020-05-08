В Белоруссии запретили акцию «Бессмертный полк»

Власти Минска запретили проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая из-за распространения COVID-19. Об этом пишет TUT.BY.

Отказ пришел сразу трем общественным организациям, которые подавали заявки на проведение акции. В нем минские власти подчеркнули, что в России «Бессмертный полк» пройдет онлайн и рекомендовали поступить так же.

В Минске 9 мая пройдет полноценный парад Победы — Белоруссия стала единственной страной, не отменившей мероприятие из-за пандемии коронавируса. При этом ветеранов на парад не пустят.

У организаторов «Бессмертного полка» в Белоруссии ежегодно возникают сложности с властями. В 2018 году мероприятие отказались согласовать, предложив организаторам объединиться с государственным шествием «Беларусь помнит» — «Бессмертный полк» разрешили только после того, как об этом начали писать российские СМИ. В 2019 году при согласовании акции власти потребовали изменить место ее проведения.

По данным на 8 мая, в Белоруссии зафиксировано 20168 случаев коронавирусной инфекции, 116 человек умерли, 5067 человек выздоровели. Остальные случаи — активные.