Роспотребнадзор призвал соблюдать правила, действующие при эпидемии коронавируса, до появления вакцины

От правил безопасности и поведения, которые действуют во время эпидемии COVID-19, не следует отказываться до появления вакцины. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит ТАСС.

«Никуда мы от этого вируса уже не денемся, — сказала Попова. — Мы должны изменить <…> правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он „устал“ и уходит».

С началом эпидемии коронавирусной инфекции в России запретили массовые мероприятия, закрыли кинотеатры, рестораны, торговые центры.

Людям рекомендуют свести к минимуму контакты и не подходить друг к другу ближе чем на полтора метра (например, в продуктовых магазинах, которые не прекращали работу), а также использовать одноразовые перчатки и защитные маски.

В мае российские регионы начали вводить «масочный режим»: так, в Москве с 12 мая нужно обязательно надевать защитную маску и перчатки в общественном транспорте и в магазинах.