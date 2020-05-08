Глава Минздрава: ЕГЭ стоит перенести на август-сентябрь

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Единый государственный экзамен в школах целесообразно провести в августе-сентябре, если позволит ситуация с распространением коронавируса.

«На июнь точно ориентироваться нельзя», — сказал Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия».

Минздрав передал Минпросвещения рекомендации по проведению ЕГЭ. Министерство должно принять решение вместе с Роспотребнадзором.

«Интерфакс» сообщал 6 мая со ссылкой на источник в правительстве, что ЕГЭ, возможно, перенесут на середину июля — начало августа.

В марте сроки проведения экзаменов в 9-х и 11-х классах сдвинули на две недели. По этому плану, ЕГЭ может начаться 8 июня, экзамен для учащихся 9-х классов — 9 июня.