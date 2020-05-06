В правительстве не исключают возможность переноса Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) на середину июля — начало августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в кабинете министров.

Окончательное решение о дате проведения экзаменов будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации с COVID-19, добавил собеседник агентства.

В конце марта сроки проведения ЕГЭ в России были сдвинуты на две недели. Пока предполагается, что экзамены начнутся 8 июня.

Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее заявлял, что не исключает переноса ЕГЭ на более поздние сроки, но не называл никаких конкретных дат.