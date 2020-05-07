Зеленский назначил Саакашвили главой комитета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ, который входит в Национальный совет реформ при президенте.

Первоначально планировалось, что Саакашвили станет вице-премьером по реформам. Сам Саакашвили говорил 22 апреля, что с предложением войти в состав правительства Украины к нему обратился Владимир Зеленский. Верховная Рада так и не рассмотрела его кандидатуру, поскольку фракция «Слуга народа» не смогла заручиться достаточным числом голосов депутатов в поддержку Саакашвили. 28 апреля правительство Украины отозвало из парламента представление о его назначении на пост вице-премьера.

Национальный совет реформ был создан в 2014 году. Это консультативно-совещательный орган при президенте Украины.

Михаил Саакашвили в 2015-2016 годах возглавлял администрацию Одесской области Украины. В 2017 году, после конфликта с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, Саакашвили лишили гражданства Украины. Он вновь получил гражданство после победы Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году.