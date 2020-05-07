В Москве за день умер 51 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве умер 51 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает городской оперативный штаб по коронавирусу. Это на 12 человек больше, чем день назад.

С начала эпидемии в Москве умерли 956 человек.

В России, по официальным данным на утро 7 мая, коронавирус выявили у 177160 человек (+11231 новых случаев за сутки). Большинство случаев приходится на Москву — в городе вирус выявили у более 92 тысяч человек. Всего в стране умерли 1625 человек с COVID-19, выздоровели 23803 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 7 мая, что реальное число заболевших COVID-19 в городе выше официальных цифр. По его данным, в Москве коронавирусом заразились около 300 тысяч человек.

Режим изоляции граждан и другие ограничения, действующие в Москве, продлены до 31 мая.

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