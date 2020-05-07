В России выявлены еще 11 тысяч новых случаев COVID-19. Всего заболели 177 тысяч человек

На утро 7 мая в России зарегистрирован 11231 новый случай коронавирусной инфекции. Это на 672 человека больше, чем сутки назад. Всего инфицированы 177160 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+6703 человека за минувшие сутки), Подмосковье (+842), Нижегородской области (+312), Петербурге (+306), Дагестане и Татарстане (по +105 человек за сутки).

За последние сутки скончались еще 88 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения коронавируса в России умерли 1625 человек.

Выздоровели 23803 человека (+2476 человек за минувшие сутки).

В стране проведены более 4,8 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавирусной инфекции (+169,4 тысячи тестов за последние сутки).

Судя по данным университета Джонса Хопкинса на момент написания новости, Россия вошла в пятерку стран по числу инфицированных, опередив Францию и Германию.