Учебный год в московских школах закончится в середине мая. Но не для учеников 9 и 11 классов

Учебный год в московских школах для учеников первых-восьмых и 10-х классов закончится в середине мая, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Не позднее 15 мая будут выставлены оценки за учебный год, а с 18 по 31 мая дистанционное обучение школьников будет проводиться в режиме свободного посещения, без выставления оценок и домашних заданий.

Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжают дистанционное обучение до 31 мая. О формате и сроках проведения экзаменов в выпускных классах будет объявлено дополнительно, после того, как соответствующее решение примет Минпросвещения.

Московские школы в конце марта были переведены на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавирса. Сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и экзаменов для девятиклассников были перенесены на начало июня. По данным «Интерфакса», правительство рассматривает возможность дальнейшего переноса экзаменов — на конец июля-начало августа.