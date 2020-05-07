На главу краснодарского «Альянса врачей» завели административное дело из-за ролика о масках для медиков

В Сочи полиция завела административное дело на главу краснодарского отделения «Альянса врачей» Юлию Волкову из-за видео с просьбой обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты. Об этом в твиттере сообщила лидер профсоюза Анастасия Васильева.

В постановлении от 7 мая речь идет о части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение ложной информации, создающее угрозу жизни и здоровью людей, а также «угрозу массового нарушения общественного порядка»).

Претензии у полиции вызвал ролик, опубликованный в твиттере Волковой 25 марта. Как рассказала Волкова «Кавказскому узлу», из-за видео ее дважды вызывали в СК и один раз — к следователю УВД.

Кроме того, по словам Волковой, после публикации видео коллеги пожаловались главврачу больницы, где она работает.

Как утверждает Волкова, в заявлении руководству медики сообщили, что она «дестабилизирует обстановку своими выступлениями в соцсетях» и «сеет панику».

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко в конце апреля упрекнула медиков, что они сами не обеспечивают себя средствами защиты: «Бахилы — две тряпочки сшить <…> Почему вы ждете манны небесной?»

В Минздраве, комментируя слова Игнатенко, сообщили, что пошив бахил и марлевых масок «входит в обязанности младшего медицинского персонала».