Чиновница краснодарского Минздрава упрекнула медиков в том, что они сами не шьют бахилы. Ведомство официально ее поддержало

Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время совещания с врачами региональных больниц подвергла критике медицинских работников за то, что они сами не обеспечивают себя средствами защиты. Об этом пишет «Коммерсант».

«Скажите мне, пожалуйста, в чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю, костюмы „Тайвек“ или маски лицевые, или очки, или респираторы — проблема. Бахилы — две тряпочки сшить. Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего. Почему вы ждете манны небесной? Кто вам их привезет?» — сказала Игнатенко.

Минздрав края позже официально поддержал позицию чиновницы. «Пошив отдельных элементов индивидуальной защиты — марлевых масок, тканевых бахил — всегда являлся обычной практикой медучреждений и входит в обязанности младшего медицинского персонала», — отметили в ведомстве.

По всей России многие врачи говорят о недоукомплектованности больниц средствами защиты. Из-за этого на фоне распространения коронавирусной инфекции медицинские работники оказываются в зоне риска. Уже известно о целом ряде случаев массового заражения медиков в больницах.