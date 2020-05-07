Главный врач поликлиники в Москве умерла от COVID-19 после 43 дней на ИВЛ

Умерла главный врач московской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

«Осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью», — пояснили в департаменте, добавив, что Сергеева 43 дня провела на искусственной вентиляции легких.

Российские врачи составляют список медиков, умерших во время эпидемии. На момент публикации новости в нем было 113 фамилий.

Президент РФ Владимир Путин 6 мая подписал указ о дополнительных страховых гарантиях медикам, работающим с пациентами, у которых подтвердили или заподозрили коронавирусную инфекцию. Если медик умер от COVID-19, родственники получат 2,7 миллиона рублей.