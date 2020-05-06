Полиция опросила сотрудников издания Baza из-за видео задержания Иисуса Воробьева на Патриарших прудах
Двух сотрудников издания Baza опросили в управлении собственной безопасности МВД из-за видео с участием Иисуса Воробьева — жителя Москвы, задержанного в начале апреля во время прогулки с собакой на Патриарших прудах. Об этом пишет Baza.
Baza выложила видео, о котором идет речь, 5 апреля. За кадром мужской голос просит позволить ему отвести домой собаку, а потом желает полицейским «сдохнуть вместе со своими детьми, женами, матерями».
Baza пишет, что происхождением видео заинтересовалась мэрия Москвы. В связи с этим сотрудников Baza вызвали на добровольный опрос в полицию. Они не явились, поэтому полицейские приехали к ним домой. «Одного просто не застали, а родственников другого напугали внезапным срочным «добровольным» опросом, — пишет Baza. Издание отмечает, что 6 мая журналисты все же прошли опрос.
Московская мэрия по-дружески попросила МВД узнать, откуда появилось видео, снятое уже из автозака, на котором Иисус совсем не по-христиански посылал сотрудников полиции куда подальше. Случай с собакой тогда тяжело ударил по имиджу московской власти — в самом центре столицы, где живут лучшие люди страны, и такой громкий скандал.
Иисуса Воробьева задержали на Патриарших прудах 4 апреля. В полиции заявили, что он прошел в закрытый парк и долго был там вместе с собакой. Воробьев якобы не реагировал на патрульных, говоривших ему о нарушении режима самоизоляции, а затем поспорил с полицейскими.
Воробьев утверждал, что полиция не пустила его к пруду, хотя там были другие люди, а спустя минуту общения задержала его. После того, как мужчину увезли в отделение, его пес по кличке Платон остался один на улице, но затем смог вернуться домой.
6 апреля Воробьева оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение полиции.