Жителя Москвы, задержанного на прогулке с собакой, оштрафовали за неповиновение полиции

Пресненский суд Москвы оштрафовал на одну тысячу рублей местного жителя Иисуса Воробьева, задержанного на Патриарших прудах во время прогулки с собакой. Об этом сообщает «Правозащита Открытки», чей адвокат Олег Елисеев представлял интересы Воробьева.

Елисеев сообщил, что решение суда будет обжаловано.

После задержания на Воробьева составили административный протокол о неповиновении законному распоряжению полицейского.

Иисуса Воробьева задержали 4 апреля на территории Патриарших прудов, вход на которую ограничен. После того, как мужчину увезли в полицейской машине, его пес по кличке Платон остался один на улице, но затем смог вернуться домой.