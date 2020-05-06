Леонид Рошаль: к оказанию массовой помощи населению мы не готовы

Вопрос о готовности российской системы здравоохранения при массовом поступлении пострадавших в различных чрезвычайных ситуациях обсуждался еще в июне 2019 года на закрытом совещании на базе . Тогда его участники пришли к общему выводу, что «к оказанию массовой помощи населению страны мы не готовы», в том числе из-за оптимизации здравоохранения и сокращения кадров. Об этом в беседе с «Коммерсантом» заявил президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, присутствовавший на заседании.

По его словам, ОНФ тогда рекомендовал органам исполнительной власти подготовить материально-техническое и кадровое обеспечение на случай массовых поступлений больных и рассчитать достаточность коечного фонда для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.

«Это было первое в России общественное обсуждение проблемы. Если бы мы успели это сделать, то сейчас нам было бы легче. Не успели. Мы провели эту встречу в закрытом режиме, а нужно было, вероятно, кричать во всю глотку», — сказал Рошаль.