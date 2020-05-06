Генпрокуратура потребовала заблокировать ролики о связи коронавируса с чипированием людей

Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать ряд видеороликов с недостоверной информацией о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Речь идет о роликах под названием «Коронавирус. Разоблачение», «Апокалипсис сегодня| Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «Апокалипсис сегодня | Генетическое оружие | часть 3». Они были размещены на ютьюбе и в «Одноклассниках».

В этих видео говорится, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным ради чипирования населения и установления нового мирового порядка или уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации. Также в них сказано, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов.

Как отмечает Генпрокуратура, ни ВОЗ, ни правительство России не подтверждают информацию об искусственном происхождении коронавируса.

Кроме трех видеороликов, Генпрокуратура потребовала заблокировать ряд объявлений о продаже лекарств против коронавируса. В описании к товарам сообщается, что «в Казахстане найдена вакцина от коронавируса. Это мощнейшие иммуно-модуляторы… вы получаете надежную защиту от китайского коронавируса и излечитесь от него».

Генпрокуратура сочла информацию недостоверной, так как на данный момент «отсутствует специальное лекарственное средство для лечения коронавируса».

По словам главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, многие жители республики верят в то, что коронавирус выдуман, чтобы загнать людей в резервации, облучить с помощью антенн 5G и чипировать. Вероятно, эта идея стала причиной поджога антенны сотовой связи рядом с одним из селений Северной Осетии.

На прошлой неделе канал «Россия 24» снял с эфира выпуск передачи «Бесогон ТВ» режиссера Никиты Михалкова, в котором тот предположил, что миллиардер Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам людей в обмен на бонусы в виде криптовалюты, контролировать их и в конечном итоге сокращать население земли.