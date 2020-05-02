В Северной Осетии сожгли антенну сотовой связи. Из-за слухов о связи технологии 5G с коронавирусом

Рядом с селением Ногир в Северной Осетии сожгли антенну сотовой связи МТС. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров во время пресс-конференции в режиме онлайн, сообщают РИА Новости и ТАСС.

По словам Битарова, некоторые жители Северной Осетии верят, что коронавируса не существует, он выдуман для того, чтобы загнать людей в резервации, «поставить антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и чипировать». «И немало таких людей», — заметил Битаров.

Он добавил, что столкнулся со сторонниками этой теории в том числе на митинге против самоизоляции во Владикавказе.

«Они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал. Однако, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир, и, конечно же, Ногир остался у нас без связи. Каждый день идут звонки в мою приемную, чтобы связь наладили», — сказал глава Северной Осетии.

По данным на 2 мая, в Северной Осетии выявлен 921 случай коронавируса. 86 заразившихся выздоровели, четверо умерли.

20 апреля несколько сотен человек во Владикавказе вышли на акцию против режима самоизоляции. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров разговаривал с протестующими. На акции были задержаны 69 человек. СК возбудил уголовное дело о применении силы против 13 сотрудников полиции и Росгвардии.

Инициатором митинга во Владикавказе считают оперного певца и ковид-диссидента Вадима Чельдиева. Его задержали до акции за распространение фейков про коронавирус. Чельдиев был оштрафован на 75 тысяч рублей. Против него также возбуждены уголовные дела об экстремизме и нападении на сотрудника полиции, он находится под арестом.

Ранее из-за теории о связи технологии 5G и коронавирусом (она не имеет ничего общего с реальностью) нападениям подверглись несколько десятков телекоммуникационных вышек в Великобритании.