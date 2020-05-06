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Число умерших в Москве от COVID-19 превысило 900 человек. За день умерли еще 39 человек

Источник: Департамент здравоохранения Москвы
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В Москве за последние сутки умерли 39 человек, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, сообщает городской департамент здравоохранения. Это на 11 человек меньше, чем день назад.

Общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 905 человек.

С начала эпидемии в Москве коронавирус выявили у 85973 человек — это примерно половина всех заболевших в России. Начиная со 2 мая, в городе каждый день регистрируют более пяти тысяч новых случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии в Москве выздоровели 8458 человек.

В России по состоянию на утро 6 мая коронавирус выявили у 165929 человек, из них 21327 человек излечились, еще 1537 человек умерли.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

85 973 (+5 858)
866 (+50)
8 458 (+588)
76 649

2

Московская область

16 590 (+829)
141 (+14)
611 (+35)
15 838

3

Санкт-Петербург

5 884 (+312)
40 (+3)
1 532 (+64)
4 312

4

Нижегородская область

3 298 (+272)
16
422 (+24)
2 860

5

Дагестан

2 267 (+181)
15 (+1)
356 (+31)
1 896

6

Мурманская область

2 237 (+136)
4
161 (+7)
2 072

7

Краснодарский край

1 534 (+97)
21
467 (+24)
1 046

8

Тульская область

1 445 (+77)
9
187 (+30)
1 249

9

Ростовская область

1 434 (+81)
12 (+1)
168 (+21)
1 254

10

Калужская область

1 407 (+98)
12
170 (+9)
1 225
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
165 929
1 537
21 327
143 065
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 21:37 06.05.2020 (по московскому времени)

О COVID-19 в России