Число умерших в Москве от COVID-19 превысило 900 человек. За день умерли еще 39 человек

В Москве за последние сутки умерли 39 человек, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, сообщает городской департамент здравоохранения. Это на 11 человек меньше, чем день назад.

Общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 905 человек.

С начала эпидемии в Москве коронавирус выявили у 85973 человек — это примерно половина всех заболевших в России. Начиная со 2 мая, в городе каждый день регистрируют более пяти тысяч новых случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии в Москве выздоровели 8458 человек.

В России по состоянию на утро 6 мая коронавирус выявили у 165929 человек, из них 21327 человек излечились, еще 1537 человек умерли.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 85 973 (+5 858) 866 (+50) 8 458 (+588) 76 649 2 Московская область 16 590 (+829) 141 (+14) 611 (+35) 15 838 3 Санкт-Петербург 5 884 (+312) 40 (+3) 1 532 (+64) 4 312 4 Нижегородская область 3 298 (+272) 16 422 (+24) 2 860 5 Дагестан 2 267 (+181) 15 (+1) 356 (+31) 1 896 6 Мурманская область 2 237 (+136) 4 161 (+7) 2 072 7 Краснодарский край 1 534 (+97) 21 467 (+24) 1 046 8 Тульская область 1 445 (+77) 9 187 (+30) 1 249 9 Ростовская область 1 434 (+81) 12 (+1) 168 (+21) 1 254 10 Калужская область 1 407 (+98) 12 170 (+9) 1 225 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 165 929 1 537 21 327 143 065

Актуально на 21:37 06.05.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 21:37 06.05.2020 (по московскому времени)