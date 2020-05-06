Число умерших в Москве от COVID-19 превысило 900 человек. За день умерли еще 39 человек
В Москве за последние сутки умерли 39 человек, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, сообщает городской департамент здравоохранения. Это на 11 человек меньше, чем день назад.
Общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 905 человек.
С начала эпидемии в Москве коронавирус выявили у 85973 человек — это примерно половина всех заболевших в России. Начиная со 2 мая, в городе каждый день регистрируют более пяти тысяч новых случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии в Москве выздоровели 8458 человек.
В России по состоянию на утро 6 мая коронавирус выявили у 165929 человек, из них 21327 человек излечились, еще 1537 человек умерли.
1
Москва
2
Московская область
3
Санкт-Петербург
4
Нижегородская область
5
Дагестан
6
Мурманская область
7
Краснодарский край
8
Тульская область
9
Ростовская область
10
Калужская область
Актуально на 21:37 06.05.2020 (по московскому времени)