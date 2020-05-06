В России выявлены еще десять с половиной тысяч новых случаев COVID-19. Всего заболели почти 166 тысяч человек

По состоянию на утро 6 мая в России зарегистрированы 10559 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 457 человек больше, чем днем ранее. Общее число инфицированных достигло 165929 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего зараженных в Москве (+5858 человек за последние сутки), Подмосковье (+829), Петербурге (+312), Нижегородской области (+272), Дагестане (+181), Мурманской области (+136), Кабардино-Балкарии и Ямало-Ненецком автономном округе (по +105), Татарстане (+102).

За последние сутки скончались еще 86 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения коронавируса в России умерли 1537 человек.

Выздоровели 21327 человек (+1462 человека за минувшие сутки).

В стране проведены более 4,6 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса (+173,3 тысячи тестов за последние сутки).