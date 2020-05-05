5 мая по всему миру проходит акция в поддержку благотворительности «Щедрый вторник». Обычно ее устраивают в конце ноября — начале декабря (после Дня благодарения в США), но в 2020 году из-за пандемии коронавируса было решено провести ее в мае.

Первый «Щедрый вторник» состоялся в 2012 году. Участники акции жертвуют деньги на благотворительные цели, а также рассказывают об участии в благотворительных или волонтерских проектах.

Российский координатор акции — благотворительный фонд развития филантропии «КАФ». В России акция проходит под хештегом #ЩедрыйВторникСейчас, в мире — под хештегом #GivingTuesdayNow.