Великобритания заподозрила хакеров из России в попытках украсть данные о разработке вакцины от COVID-19

Британские организации, работающие над созданием вакцины от COVID-19, подвергаются хакерским атакам со стороны других государств, в частности, Ирана, России и Китая. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные Национального центра кибербезопасности.

Как отмечает издание, ни одна из атак пока не была успешной.

Во всем мире сейчас разрабатывается несколько десятков различных видов вакцин от COVID-19.

В Великобритании дальше всех в разработке вакцины продвинулись ученые из Института Дженнера в Оксфорде. Разрабатываемый там препарат уже запустили в производство параллельно с началом испытаний на людях — в случае, если они окажутся успешными, уже к сентябрю ученые рассчитывают получить до миллиона доз.