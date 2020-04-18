В Великобритании начнут массовое производство вакцины от коронавируса. Она еще не прошла клинические испытания

Вакцина от COVID-19, разработанная учеными из Университета Дженнера в Оксфорде, будет запущена в массовое производство в ближайшие недели, несмотря на то, что еще не прошла клинические испытания. Об этом сообщает Reuters.

Вакцина будет производиться на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае.

Параллельно ученые объявили о наборе добровольцев для тестирования вакцины на людях. Полностью клинические испытания планируется завершить к сентябрю, и к этому моменту будет произведено уже около миллиона доз.

Если испытания покажут успешность вакцины, можно будет сразу начать ее массовое применение. В противном случае, отмечает Reuters, потери от производства ненужной вакцины составят десятки миллионов фунтов стерлингов.

ВОЗ в начале апреля сообщала, что сейчас разрабатываются 70 различных вакцин от COVID-19. По меньшей мере пять из них уже проходят испытания на людях.