В Москве третий день подряд фиксируют более 5 тысяч случаев COVID-19. Мэрия объясняет это увеличением тестирования

По данным на 4 мая в Москве зафиксированы 5795 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в России за сутки было выявлено 10 581 случаев коронавирусной инфекции.

Более пяти тысяч новых случаев COVID-19 выявляются в Москве три дня подряд. 2 мая сообщалось о 5948 новых случаев, 3 мая — о 5795.

Власти города объясняют выросшее число новых выявленных случаев COVID-19 увеличением тестирования.

Так, 2 мая мэр города Сергей Собянин сообщил, что за два дня с 30 апреля количество тестов увеличилось в два раза — с 20 до 40 тысяч в день. Более свежих данных о количестве проведенных тестов мэрия не сообщала.

Общее число заболевших COVID-19 в Москве на утро 4 мая — 74 401 человек, 764 человека умерли, 7573 выздоровели.

Всего в России коронавирусная инфекция была выявлена, по состоянию на 4 мая, у 145 268 человек, 1356 человек умерли, 18 095 человек выздоровели.

Заболели Умерли Вылечились 1 Москва 74 401 764 7 573 2 Московская область 14 939 111 526 3 Санкт-Петербург 5 346 37 1 197 4 Нижегородская область 2 852 16 383 5 Мурманская область 1 974 4 154 6 Дагестан 1 958 13 226 7 Краснодарский край 1 340 21 409 8 Тульская область 1 293 8 155 9 Ростовская область 1 263 10 123 10 Брянская область 1 250 12 294 … … … … … 📝 Всего 145 268 1 356 18 095

Актуально на 12:28 04.05.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 12:28 04.05.2020 (по московскому времени)