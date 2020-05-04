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В Москве третий день подряд фиксируют более 5 тысяч случаев COVID-19. Мэрия объясняет это увеличением тестирования

Источник: Meduza

По данным на 4 мая в Москве зафиксированы 5795 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в России за сутки было выявлено 10 581 случаев коронавирусной инфекции.

Более пяти тысяч новых случаев COVID-19 выявляются в Москве три дня подряд. 2 мая сообщалось о 5948 новых случаев, 3 мая — о 5795.

Власти города объясняют выросшее число новых выявленных случаев COVID-19 увеличением тестирования.

Так, 2 мая мэр города Сергей Собянин сообщил, что за два дня с 30 апреля количество тестов увеличилось в два раза — с 20 до 40 тысяч в день. Более свежих данных о количестве проведенных тестов мэрия не сообщала.

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Общее число заболевших COVID-19 в Москве на утро 4 мая — 74 401 человек, 764 человека умерли, 7573 выздоровели.

Всего в России коронавирусная инфекция была выявлена, по состоянию на 4 мая, у 145 268 человек, 1356 человек умерли, 18 095 человек выздоровели.

Заболели

Умерли

Вылечились

1

Москва

74 401

764

7 573

2

Московская область

14 939

111

526

3

Санкт-Петербург

5 346

37

1 197

4

Нижегородская область

2 852

16

383

5

Мурманская область

1 974

4

154

6

Дагестан

1 958

13

226

7

Краснодарский край

1 340

21

409

8

Тульская область

1 293

8

155

9

Ростовская область

1 263

10

123

10

Брянская область

1 250

12

294

📝 Всего

145 268
1 356
18 095
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 12:28 04.05.2020 (по московскому времени)