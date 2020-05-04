В Москве третий день подряд фиксируют более 5 тысяч случаев COVID-19. Мэрия объясняет это увеличением тестирования
По данным на 4 мая в Москве зафиксированы 5795 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Всего в России за сутки было выявлено 10 581 случаев коронавирусной инфекции.
Более пяти тысяч новых случаев COVID-19 выявляются в Москве три дня подряд. 2 мая сообщалось о 5948 новых случаев, 3 мая — о 5795.
Власти города объясняют выросшее число новых выявленных случаев COVID-19 увеличением тестирования.
Так, 2 мая мэр города Сергей Собянин сообщил, что за два дня с 30 апреля количество тестов увеличилось в два раза — с 20 до 40 тысяч в день. Более свежих данных о количестве проведенных тестов мэрия не сообщала.
Общее число заболевших COVID-19 в Москве на утро 4 мая — 74 401 человек, 764 человека умерли, 7573 выздоровели.
Всего в России коронавирусная инфекция была выявлена, по состоянию на 4 мая, у 145 268 человек, 1356 человек умерли, 18 095 человек выздоровели.
Заболели
Умерли
Вылечились
1
Москва
74 401
764
7 573
2
Московская область
14 939
111
526
3
Санкт-Петербург
5 346
37
1 197
4
Нижегородская область
2 852
16
383
5
Мурманская область
1 974
4
154
6
Дагестан
1 958
13
226
7
Краснодарский край
1 340
21
409
8
Тульская область
1 293
8
155
9
Ростовская область
1 263
10
123
10
Брянская область
1 250
12
294
…
…
…
…
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📝 Всего
Актуально на 12:28 04.05.2020 (по московскому времени)