В России второй день подряд выявлено более 10,5 тысячи новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 4 мая в России зафиксировано 10 581 новых случаев коронавирусной инфекции, на 52 меньше, чем днем ранее. Общее число инфицированных выросло до 145 268 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее число заболевших в Москве — 5795, Подмосковье — 803, Петербурге — 317.

За прошедшие сутки умерли 76 человек, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». За весь период распространения коронавируса в России умерли 1356 человек.

Выздоровели 18 095 человек (+1456 человек за прошедшие сутки).

По состоянию на утро 4 мая, сообщил Роспотребнадзор, проведено в общей сложности 4,3 миллиона тестов на коронавирус, из них более 183 тысяч за последние сутки.

В Москве на протяжении трех последних дней количество новых случаев держится на рекордно высоком уровне (5358, 5948 и 5795 случаев соответственно; в конце апреля ежедневно фиксировалось около трех тысяч случаев). Власти объясняют это расширением тестирования — так, 2 мая мэр города Сергей Собянин сообщил, что за два дня с 30 апреля количество тестов увеличилось в два раза — с 20 до 40 тысяч в день.