Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии. После того, как ее лишили титула «Женщина года» за осуждение жен, которых избивают мужья

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в своем канале на ютьюбе фильм о домашнем насилии «А что я сделала, чтобы помочь?». Все средства от монетизации фильма Тодоренко пообещала направить в фонды борьбы с домашним насилием.

«Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи», — написала Тодоренко в инстаграме, анонсируя выход фильма. «Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря», — добавила она.

«А что я сделала, чтобы помочь?», опубликованный 3 мая, к утру 4 мая собрал более миллиона просмотров.

Регина Тодоренко получила известность как ведущая программы «Орел и решка». У нее почти 8,5 миллиона подписчиков в инстаграме и более 1 миллиона подписчиков в ютьбе.

23 апреля на ютьюб-канале PeopleTalk TV было опубликовано интервью Тодоренко и ее мужа, певца Влада Топалова. В интервью телеведущая, в частности, назвала «психологически больными» женщин, которые говорят о том, что мужья их избивают. Слова Тодоренко вызвали огромный резонанс, журнал Glamour лишил ее титула «Женщина года», указав, что «любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо».