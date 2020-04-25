Журнал Glamour лишил Регину Тодоренко титула «Женщина года». Она осудила жертв домашнего насилия

Редакция журнала Glamour сообщила в инстаграме, что лишила телеведущую и блогера титула «Женщина года».

«Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо», — сказано в заявлении издания.

Тодоренко лишили титула после того, как 23 апреля ютьюб-канал PeopleTalk TV опубликовал интервью с Тодоренко и ее мужем Владом Топаловым. В ходе беседы Тодоренко, в частности, назвала «психологически больными» женщин, которые говорят о том, что мужья их избивают. «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — задалась она вопросом по ходу интервью.

После того, как Тодоренко раскритиковали за ее высказывания, она написала в инстаграме: «Я против домашнего насилия! Простите за некорректные формулировки!»

Журнал Glamour наградил Регину Тодоренко титулом «Женщина года» в ноябре 2019 года.