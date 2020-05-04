NYT: администрация Трампа прогнозирует, что к июню в США ежедневно будут регистрировать 200 тысяч новых случаев COVID-19

Администрация президента США прогнозирует, что в течение следующих недель в стране будет неуклонно расти число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на внутренние документы администрации (.pdf).

Согласно моделированию Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), к 1 июня в США ежедневно будут регистрировать около 200 тысяч новых случаев заболевания (сейчас — около 25 тысяч).

Моделирование показывает, что к началу июня в стране каждый день будут умирать около трех тысяч человек с коронавирусом (сейчас — в среднем 1750 человек в день).

Официально информация из представленного отчета не подтверждена. Представитель администрации президента США Джадд Дир заявил NYT, что «это не документ Белого дома». «Эти данные не отражают какого-либо моделирования, выполненного рабочей группой Белого дома по коронавирусу, или данные, проанализированные рабочей группой», — сказал он.

США лидируют по числу людей, заболевших COVID-19. По последним данным, в стране коронавирус обнаружили у более 1,1 миллиона человек, из них 68 тысяч умерли, еще 180 тысяч выздоровели.