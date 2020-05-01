Nicole Hester / MLive.com / Ann Arbor News / AP / Scanpix / LETA

В городе Лэнсинг, столице американского штата Мичиган, прошла акция против продления ограничений из-за коронавируса. Она собрала от 400 до 700 . Об этом пишет CNN со ссылкой на полицию штата.

Часть протестующих потребовала прохода в Капитолий — здание, где находятся органы законодательной и исполнительной власти штата. Полиция и парламентские приставы разрешили им войти, сообщает Reuters. Демонстрантов впускали группами по 275 человек, на входе измеряя им температуру.

Внутри здания протестующие пели национальный гимн и скандировали «Дайте нам работу!» Полиция оценила протест как мирный, пишет CNN. Были задержаны лишь два человека, устроившие потасовку.

При этом некоторые протестующие, вошедшие в Капитолий, были вооружены. Фото демонстрантов с винтовками выложила в твиттере сенатор-демократ Дейна Полиханки. В полиции объяснили CNN, что по закону в Мичигане разрешено свободно носить оружие, в том числе в Капитолии.

В день акции протеста законодательное собрание Мичигана должно было рассмотреть вопрос о продлении режима чрезвычайной ситуации в штате до 28 мая по инициативе губернатора-демократа Гретхен Уитмер. Как пишет USA Today, протестующих не пустили в то крыло Капитолия, где находится парламент.

По информации Associated Press, на фоне протеста законодательное собрание штата, обе палаты которого контролируют республиканцы, отложило вопрос о продлении режима ЧС и решило через суд оспорить полномочия Уитмер по борьбе с коронавирусом. «Мы не можем позволить, чтобы один человек и дальше принимал решения за 10 миллионов», — заявил член большинства в Сенате Мичигана, республиканец Майк Ширки.

По данным на 1 мая, в штате Мичиган с населением 10 миллионов человек зафиксировано больше 41 тысячи случаев коронавируса. 3788 зараженных умерли. С 24 марта жителям штата запрещено выходить из дома. На прошлой неделе губернатор продлила эти ограничения до 15 мая. Одновременно она немного ослабила их, разрешив возобновить работу, в частности, компаниям по ландшафтному дизайну и мастерским по ремонту велосипедов.

15 апреля в столице Мичигана Лэнсинге прошла массовая акция против ограничений по коронавирусу под названием «Операция „Пробка“». В ней приняли участие около трех тысяч человек. Президент США Дональд Трамп, выступающий за скорейшее снятие карантина в стране, поддержал акцию твитом «Освободите Мичиган». Похожие акции прошли и во многих других штатах.

Ольга Корелина